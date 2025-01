Amsterdamse brouwer stopt met kerstboom-bier, maar zelf maken kan ook

De vraag over de consumptie van kerstbomen komt voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als een verrassing. Een woordvoerder kan geen oordeel vellen over mogelijke risico's, maar benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat de volksgezondheid in gevaar is. Naast bier kunnen sparrennaalden ook worden gebruikt voor het maken van boter, thee of als garnituur.

Wie zeker wil zijn van een pesticidevrije consumptie, wordt geadviseerd naalden van biologisch geteelde sparren te gebruiken. Het plukken van bomen of andere natuurproducten in de openbare ruimte is illegaal wanneer ze voor commerciële doeleinden worden gebruikt, maar wordt doorgaans niet bestraft als het voor eigen gebruik is.