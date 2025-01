Waarom nu snoeien? Vijf vragen en antwoorden over de 200 wilgen in Heemskerk

Waarom staan er eigenlijk wilgen bij Fort Veldhuizen?

De wilgen staan langs de Liniedijk die een onderdeel vormt van de Stelling van Amsterdam. De dijk bij Heemskerk maakt deel uit van een lint van dijken dat de verdedigingswerken van de stelling met elkaar verbindt. De bedoeling van de wilgen was tweeledig. Ten eerste waren ze bedoeld als camouflage op de dijk en ten tweede konden de gebruikers van de forten het snelgroeiende wilgenhout gebruiken als stookhout. Tegenwoordig hebben de bomen vooral een landschappelijke functie.

Waarom wordt er nu gesnoeid en niet als het weer een beetje beter is?

Wilgen worden net als veel andere bomen in het najaar en de winter gesnoeid omdat dan de sapstromen in de boom dan stil liggen. Als je de boom in het voorjaar of de zomer zou snoeien is het risico groot dat de boom doodbloedt. Wilgen kun je knotten vanaf eind oktober tot begin maart. In het voorjaar 'ontwaken' de sapstromen en begint de boom uit te lopen.

Waarom moeten vrijwilligers de bomen snoeien, worden de bomen niet onderhouden door provincie of gemeente?

De wilgen langs de Liniedijk vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland. Die heeft het beheer ervan weer overgedragen aan Landschap Noord-Holland, maar die club heeft veel taken en maar weinig personeel. Daarom heeft Landschap Noord-Holland aan de natuurvereniging IVN gevraagd het knotten van de wilgen door haar vrijwilligers te laten uitvoeren. En dat gaat al jaren goed. Landschap Noord-Holland zorgt voor gereedschap en materiaal, IVN trommelt vrijwilligers op die de handen daadwerkelijk uit de mouwen steken.