AZ bouwt binnen en buiten de lijnen aan toekomst: "Clubs om ons heen voorblijven"

Het zijn lovende teksten, maar Huiberts is ook kritisch over de donkere maanden oktober en november, waarin AZ zeven wedstrijden op rij niet wist te winnen. "Het laatste wat je wil, is naar excuses zoeken. We hebben een reeks wedstrijden niet goed gespeeld, maar hierin ook veel spelers gemist. Als die spelers dan terugkomen van blessures, dan zie je aan onze laatste wedstrijden dat we weer in de goede flow zitten."

Nieuwe hoofdsponsor

Merijn Zeeman was hét nieuwe gezicht op de nieuwjaarsreceptie. De oud-wielrenner is op de kop af 38 dagen in dienst en heeft grote plannen met de club. "We zijn heel hard bezig om meer inkomsten te generen. Zo moeten we op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Daar hebben we al veel gegadigden voor. Daarnaast willen we met AZ nog meer naar buiten stralen. Daar zit ook noodzaak achter. Clubs om ons heen zijn ambitieus en wij willen daar voorblijven."