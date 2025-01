Miljoenenverbouwing Westfries Museum kan eindelijk van start

Het museum is inmiddels al twee jaar dicht. Eigenlijk zou er nu volop gewerkt moeten worden om het museum halverwege dit jaar te heropenen. Maar nog steeds is er geen schop de grond in gegaan.

Dure expositiekelders als struikelblok

Grootste struikelblok was uiteindelijk de ambitieuze plannen voor de renovatie. Het museum zou worden uitgebreid, een nieuwe fundering krijgen, verduurzaamd en beter toegankelijk worden gemaakt. Daarnaast zouden er kelders komen om als nieuwe expositieruimten te dienen. Maar juist die bleken veel te duur uit te pakken.

In 2021 was er nog 17,5 miljoen euro voor uitgetrokken: 14 miljoen door de gemeente Hoorn en via fondsen nog eens 3,5 miljoen door het museum zelf. Uiteindelijk werd het bedrag door de gemeente nog eens met 1,85 miljoen euro verhoogd door de gestegen bouwkosten en hogere rentes.