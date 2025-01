Waarom het drinkwater van PWN zoveel duurder is dan in de rest van het land

In onze provincie leveren drie waterbedrijven drinkwater: Amsterdam, Heemstede en aantal gemeenten om de hoofdstad heen worden bediend door Waternet, Vitens levert water in delen van 't Gooi en de rest van de provincie krijgt water van PWN. Naast de drie eerdergenoemde zijn er nog zeven andere waterbedrijven in Nederland, en zij hanteren allemaal een ander variabel tarief: de prijs voor 1000 liter water.

Binnen Nederland zijn wat dat betreft grote verschillen zichtbaar. WMD, dat water levert in Drenthe, rekent 1,06 euro per duizend liter water en is daarmee het 'goedkoopst'. PWN is met 1,92 euro per kuub water het duurst en ruim 81 procent duurder dan het Drentse waterbedrijf. In de grafiek hieronder zie je hoeveel elk van de tien waterbedrijven in Nederland per duizend liter water vraagt.

In de tabel hieronder zie je het variabele tarief per drinkwaterbedrijf in Nederland in 2025. Tekst loopt door.