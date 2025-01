Telstar-verdediger Sem Dirks onderweg naar Spanje

Dirks speelde sinds afgelopen zomer bij Telstar en kwam in achttien duels in actie voor de Noord-Hollanders. In Spanje gaat hij op het vierde niveau spelen en moet hij de club helpen aan promotie. Bij Terrassa spelen nog drie Nederlanders; Tom Boere, Gylermo Siereveld en Quinten van den Heerik.

Dirks begon met voetballen bij DEM in Beverwijk. Daarna speelde hij jarenlang in de jeugd van AZ. Bij Jong AZ maakte hij in 2020 zijn debuut in het betaalde voetbal voordat hij naar VVV-Venlo vertrok.