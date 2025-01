Van bureaustoel naar sneeuwschuiver: medewerkers Schiphol maken banen sneeuwvrij

De Snow Stars hebben dit niet als fulltime baan, maar doen dit naast hun werk op Schiphol. Zo bestaat het team uit kantoormedewerkers, aannemers en secretaresses. "Normaal gesproken ben ik druk achter mijn laptop", zegt sneeuwvlootmedewerker Jop Bolsius. "Dus het is superleuk om Schiphol van de buitenkant te zien, om ook in de operatie bij te dragen aan wat we doen als luchthaven."



Het gebeurt niet vaak dat de sneeuwploeg wordt opgeroepen. En of er dan ook daadwerkelijk start- en landingsbanen sneeuwvrij moeten worden gemaakt, is altijd nog de vraag. "De weermodellen veranderen", vertelt teamleider David Scholten tijdens de briefing.

Wachten wordt beloond

De sneeuwvloot, bestaande uit zeventig voertuigen en zo'n 160 medewerkers per dienst, verzamelt zich op een parkeerplaats. Na uren wachten wordt de sneeuw eindelijk intenser. Om half zes is het dan eindelijk zover en gaat de sneeuwvloot de baan op. Het wachten wordt beloond.

De start en landingsbanen, taxibanen en toegangswegen moeten worden schoongeveegd. Jop en zijn collega's krijgen de avond waar zij op hoopten. "Waar we van droomden misschien wel", lacht Jop. "Het is echt wel mooi om te zien dat alle voorbereidingen die we het hele jaar doen, dat je dat tot uiting ziet komen en dat alles goed gaat."