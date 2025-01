Definitieve plek voor buurtrechtbank in Nieuw-West bekend

Sinds eind 2021 heeft de stad een buurtrechtbank in Venserpolder in Zuidoost. Een team van vijf buurtrechters behandelt daar kleine schuld- en strafzaken. Ook familierechtzaken kunnen bij de buurtrechtbank terecht, net als beginnende bestuursrechtzaken. "Voor rechters is het leuk werk, je kunt meteen het resultaat zien van de beslissingen die we nemen", aldus buurtrechter Maria Leijten.