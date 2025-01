Amsterdammers aangehouden na woninginbraak Aerdenhout

De woninginbraak aan de Merellaan in Aerdenhout werd maandagmiddag rond 12.30 uur gemeld bij de politie. Direct na de inbraak sloegen de verdachten in een grijze auto op de vlucht.

Vlucht eindigt in Zuid-Holland

Daarop volgde een achtervolging op hoge snelheid, die uiteindelijk in het Zuid-Hollandse dorp Warmond eindigde. De vluchtauto werd in de Dorpsstraat klemgereden door de politie. De twee inzittenden probeerden nog te voet weg te komen, maar konden snel worden aangehouden. Ze hadden zich in tuinen in de buurt verstopt.

De vluchtauto beschadigde tijdens de achtervolging nog twee andere auto's. Niemand raakte gewond. De verdachten zitten nog vast voor verhoor en de recherche doet verder onderzoek naar de inbraak.