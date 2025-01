Inbraakgolf Heemskerkerduin: duizenden euro's aan gereedschap gestolen

Het hoveniersbedrijf draait zelf op voor de kosten. "Verzekeringsbedrijven branden hun handen daar niet meer aan", aldus Levi Dam. Alleen onder hele strenge voorwaarden is gereedschap in een bus te verzekeren. "Alleen als je de busjes binnen hebt staan is de premie nog te betalen. Maar ja, als je twaalf wagens hebt moet je wel een enorme loods hebben om die te kunnen stallen."

Een andere optie zijn extra sloten op alle bedrijfswagens. Een investering van minstens 600 euro per auto. "Als je dat voor alle wagens wil doen ben je ook meer dan 6.000 euro kwijt, maar ik ben toch van plan dat te gaan doen."

'Niet boos over maken'

Voor een gedupeerde ondernemer reageert Dam opvallend nuchter en rustig op de schade die hem is aangedaan. "Het heeft niet zoveel zin me er boos over te maken. Ik kan best goed met tegenvallers omgaan, er gebeurt elke dag wel wat. Ik besteed mijn energie liever aan dingen waar ik invloed op heb."

Zeker in de donkere wintermaanden komt de diefstal uit bedrijfsbusjes veel voor. " Het zou een goed idee als bedrijven met elkaar een soort schadefonds beginnen" fantaseert Dam, " als je allemaal iedere maand een paar tientjes inlegt, kun je een gedupeerde collega tenminste helpen". Hij benadrukt dat het een ideetje is en geen plan "ik heb genoeg te doen, maar als iemand dat idee oppikt, zou hij mijn steun hebben".

Onderzoek en aangifte

De politie bevestigt dat rond oudjaar sprake was van een aantal inbraken in Heemskerkerduin. Er is een onderzoek ingesteld en de politie roept buurtbewoners bij wie is ingebroken op om aangifte te doen. Ook verzoekt de politie om eventuele beelden van mogelijke daders met de politie te delen.

Kim Boscher van de politie raadt af die beelden zelf te delen op socialmedia, omdat dat een eventueel proces tegen een verdachte later negatief zou kunnen beïnvloeden. "Sommige verdachten maken aanspraak op strafvermindering of vrijspraak als er al beelden van ze verspreid zijn".