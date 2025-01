Hoe René Graafsma al jarenlang strijdt voor de waarheid over dood 16-jarige dochter Dascha

De politie besluit te gaan onderzoeken waar Dascha in de laatste uren voor haar dood is geweest. Zo is het opvallend dat Dascha haar jas niet mee heeft genomen uit Let's Get Down en dat haar telefoon nergens te bekennen is.

December 2015: Drugs en alcohol in bloed aangetroffen

Patholoog Frank van de Goot voert een sectie uit op het lichaam van het 16-jarige meisje. Daaruit blijkt dat er "een zorgelijke hoeveelheid" drugs en alcohol in haar bloed zat. Voor Dascha's familie rijst de vraag of ze die drugs zelf heeft ingenomen, of dat ze is gedrogeerd. Later die maand blijkt uit een toxicologisch onderzoek van het NFI dat er juist géén drugs in het lichaam van Dascha zat.