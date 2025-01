Mogelijke doorbraak: vader overleden Dascha (16) wil zaak heropenen na negen jaar

De familie van Dascha heeft al jaren vragen over hoe de 16-jarige Dascha in november 2015 om het leven kwam. Ze was een avond uit met haar vriendinnen in Hilversum, toen ze rond twee uur ’s nachts discotheek Let’s Get Down aan de Emmastraat verliet en niet meer terugkwam. Bijna vier uur later werd ze dood aangetroffen langs het spoor bij Hollandsche Rading.

De politie concludeerde al snel dat het om zelfmoord ging, maar de familie heeft altijd twijfels gehad bij deze conclusie. Nu, meer dan negen jaar later, zegt vader René nieuw bewijs te hebben dat zelfmoord uitsluit.

Nog veel vraagtekens

René werkt samen met advocatenkantoor Knoops, dat gespecialiseerd is in gerechtelijke dwalingen. Advocaten Geert-Jan en Carry Knoops hebben namens de familie een civiele zaak aangespannen tegen de Staat, met als doel getuigen te horen en de zaak opnieuw te laten openen.

Over het nieuwe bewijs dat René de afgelopen jaren na onderzoek heeft verkregen, wil hij niet te veel in detail treden om getuigenverklaringen niet te beïnvloeden. "Echt keihard bronmateriaal dat ik heb weten te verkrijgen", is alles wat hij erover wil zeggen.

