Haarlemse huisartsen vinden eindelijk nieuwe praktijkruimtes in Schalkwijk

Zo blijmoedig als hij nu is bij de start van deze praktijk in het Boerhaavegebouw (het is nummer drie naast ZOED op de Italiëlaan en de praktijk in het vroegere verzorgingstehuis Schalkweide), is Puite niet altijd geweest. Het vrat aan hem dat hij door gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden meerdere keren per dag mensen moest afwijzen die zich bij hem wilden aanmelden als patiënt.

Ruimte voor 12.500 patiënten

Puite luidde de noodklok. Hij zocht de pers met zijn verhaal dat de prijzen van nieuwbouw voor huisartsen onbetaalbaar zijn en het geld daardoor in de portemonnee vloeit van de vastgoedondernemer in plaats van naar de zorg. Bijkomstig probleem is dat zorgverzekeraars huisartsen in het hele land dezelfde vergoeding betalen, terwijl de prijzen in de Randstad veel hoger liggen. ''Met meerdere zorgaanbieders op één plek, kunnen we hier doen wat op veel andere plekken onmogelijk is. De prijzen zijn gewoon te hoog.'

Puite denkt te groeien naar een patiëntenbestand van nu 8.000 naar 12.500 patiënten. Het is volgens hem nodig in een zich rap ontwikkelende stadswijk waar 6.000 nieuwe Haarlemmers in aantocht zijn.

Spaarne huisartsen

De praktijk van Job Schimmer op de Europaweg mag dan pas in april gaan draaien, door de grote letters voor een enorme glazen pui is nu al zichtbaar waar nieuwe patiënten zich kunnen melden. Schimmer is uit zijn jasje gegroeid in zijn praktijk in de Antoniestraat, waar hij eind 2022 met nul patiënten begon en er nu al 3.500 in zijn bestand staan. In de Antoniestraat werken drie artsen. Op deze nieuwe plek zullen er straks eveneens drie actief zijn.

Informatieavonden

Er wordt hard gewerkt binnen. Bouwlieden zijn begonnen met het aanbrengen van draagbalken die de aanleg van een extra verdieping aankondigen. Er komen in totaal vier spreekkamers, een wachtruimte en een kleine tribune. Schiffer wil informatieavonden gaan organiseren over bijvoorbeeld anticonceptie of diabetes.

