Verwarming aan en gaan: Robin en René tuffen in oud barrel langs de poolcirkel

The Carbage Run is een zesdaagse roadtrip in een oud barrel over de besneeuwde wegen van Europa. "Dit staat al jaren op onze bucketlist van dingen die we nog samen willen doen. Tijdens een verjaardag hebben we het officieel gemaakt. De visite daar vond dat zo leuk dat er nu ook twee buurmannen meedoen", vertellen de vrienden op NH Radio.

Auto's die meerijden moeten minstens twintig jaar oud zijn en mogen niet duurder zijn dan duizend euro. Hoe origineler de auto, hoe beter: deelnemers kunnen daar verschillende geldprijzen mee winnen. "We vonden een auto voor 950 euro, maar er moest nog een hoop aan gedaan worden, dus het heeft ons uiteindelijk veel meer gekost."

Aardige cheque

Hun deelname is niet alleen voor de lol: via sponsoren hopen ze ook zo veel mogelijk geld op te halen voor Stichting Hartekind. "In beide families hebben kinderen met hartproblemen te maken gehad. We vinden het mooi om het daaraan op te hangen. Vooralsnog loopt dat succesvol dankzij mensen en bedrijven, dus we hopen straks een aardige cheque te kunnen overdragen."

