Straat wordt vuilnisbelt na brand in vuilniswagen

"De foto's zijn spectaculair, maar de brand was klein", zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. "Er was meer rook dan vuur", voegt hij toe. De kleine brand werd snel geblust en er raakte niemand gewond.

De weg was tijdelijk afgesloten. De gemeente heeft de enorme berg afval inmiddels opgehaald. Het is niet duidelijk hoe de brand in de vuilniswagen is ontstaan.