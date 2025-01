Niki Terpstra vecht voor behoud wielerbaan Sportpaleis Alkmaar

"Ik fietste hier al toen de baan nog van beton was en het middenstuk van het dak er nog niet op zat. Twintig jaar geleden is het dak erop gezet", vervolgt hij. Sindsdien is er weinig gebeurd aan de wielerbaan.

Vergane glorie

Het Sportpaleis in Alkmaar kampt met lekkages en is toe aan een grondige renovatie. Toch is het niet vanzelfsprekend dat dat gaat gebeuren en is het voortbestaan van de baan in gevaar. Deze week zijn er binnen de gemeente Alkmaar gesprekken over de toekomst van de wielerbaan.