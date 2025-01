OM: minderjarige jongen jarenlang seksueel misbruikt door 60-jarige Huizer

In de rechtbank van Utrecht verschijnen vanmiddag de Huizer en Amersfoorter verdachten voor het eerst voor de rechter. Zij zitten nog vast in voorlopige hechtenis. De derde verdachte, ook een Amersfoorter, is op vrije voeten. Zijn rol in deze zaak is volgens het OM namelijk beperkt.

Verslaafd gemaakt slachtoffer

Het slachtoffer was 11 jaar toen hij de verdachte Amersfoorter tegen het lijf liep, zo vertelt de officier van justitie. Als homoseksuele jongen uit een gelovig gezin vluchtte hij op jonge leeftijd van huis.

Maar de Amersfoorter en de Huizer maken hem volgens het OM vanaf dat moment verslaafd aan de GHB en ketamine. De officier omschrijft hem als 'een zombie' en hij moet daarom ook meerdere malen naar het ziekenhuis.

Onder invloed van deze drugs kan hij zich niet verweren en zou hij, In de periode van januari 2015 tot eind september 2024, meerdere malen door de verdachten zijn verkracht. Daarbovenop zou hij door de verdachten ook worden uitgeleverd aan andere mannen om hem seksueel uit te buiten.

'Vaste klant'

De Huizer was volgens het OM één van de 'vaste klanten' van het slachtoffer en zou de drugs hebben verstrekt. Op dit moment zich hij nog vast in voorlopige hechtenis, maar zegt het zwaar te hebben in de gevangenis. In de rechtszaal klinkt het alsof hij op het punt staat in huilen uit te barsten. Vanwege de verdenkingen aan zijn adres is hij bang voor de andere gevangenen. "Ik probeer te overleven, maar het is topsport", vertelt hij. Hij probeert zich daar zoveel mogelijk op de vlakte te houden. Over deze zaak zelf zegt hij niets.

Verkrachting, mishandeling en mensenhandel

Volgens het OM heeft het drietal zich schuldig gemaakt aan verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Samen vormden ze een criminele organisatie. Het onderzoek loopt echter nog en de verdachten blijven nog vast zitten. De derde verdachte, de tweede Amersfoorter, kan de zaak voorlopig in vrijheid afwachten.

De volgende zitting is op 4 april.