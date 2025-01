Wisselvallig en grillig: winterse kou op komst

Het is geen warme dag vandaag. De temperatuur is in de nacht van maandag op dinsdag flink gedaald en het wordt ook overdag niet warmer dan 5 tot 6 graden. Ook neemt de kans op buien en hagel toe en vanmiddag gaat het flink waaien bij Texel.

Morgen klaart het een beetje op en blijft het op de meeste plaatsen de hele dag droog. In de ochtend kan je volgens NH-weerman Jan Visser zelfs een klein zonnetje verwachten.

Vriespunt

Vanaf donderdag komen er meer winterse buien onze kant op en wordt het niet warmer dan 4 graden. 's Nachts daalt de temperatuur tot het vriespunt, wat voor gladheid kan zorgen. In het weekend daalt de temperatuur nog verder af, maar dan blijft het droog.