Met 191 km/u door Aalsmeerse tunnel: gloednieuwe auto én rijbewijs kwijt

Om wat voor auto het gaat, is niet bekendgemaakt. Wel schrijft de politie op Facebook dat de bestuurder besloot 'de topsnelheid van zijn spiksplinternieuwe bolide uit te testen'.

De auto haalt in ieder geval 191 kilometer per uur, want dat is de snelheid die op de lasergun verscheen nadat de man de politiecontrole was gepasseerd. Dat is (zelfs na correctie) meer dan twee keer harder dan de toegestane maximumsnelheid op de provinciale weg (80 kilometer per uur).

