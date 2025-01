NS waarschuwt voor weekend vol werkzaamheden op spoor rond Amsterdam

De werkzaamheden bij Schiphol duren van komende vrijdag 10 januari tot en met maandag 13 januari. ProRail werkt daar aan het spoor, waardoor drie van de zes perrons niet beschikbaar zijn. Daardoor vertrekken sommige treinen van andere sporen dan normaal en rijden er over het algemeen minder treinen.

De werkzaamheden bij het vliegveld komen de komende periode nog vaker voor. Zowel in het laatste weekend van januari als de eerste twee wekenden van februari rijden er minder treinen op het traject door de werkzaamheden.

Muiderpoort en Weesp

Net als bij Schiphol wordt er komend weekend ook gewerkt aan het stuk spoor tussen Muiderpoort en Weesp. Zaterdag en zondag rijden er daardoor bijna geen treinen over het traject, dit heeft invloed voor reizigers die richting Hilversum of Amersfoort moeten reizen. Wel kan er worden omgereisd via station Duivendrecht. De NS raadt reizigers aan om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek.

Volgend weekend, 18 en 19 januari, staan er ook nog werkzaamheden op de planning aan de sporen rond de stad. Dan beginnen de werkzaamheden bij station Zuid, die een week duren, waardoor er minder treinen rijden en twee perrons gesloten zijn. Het treinverkeer tussen Haarlem en Sloterdijk ligt er volgend weekend ook uit vanwege werkzaamheden.