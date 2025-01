Dit jaar wordt alles beter voor het slechtste vrouwenvoetbalelftal: "We zijn een soort Ajax"

Je zou denken dat het hele team van zaterdag 4 van WV-HEDW na een tegenvallend seizoen waarin nul punten werden behaald, dag en nacht op het trainingsveld staat om uit die crisis te komen. En zeker als er een cameraploeg van AT5 langskomt, zou je misschien verwachten dat iedereen zijn beste beentje voorzet om te laten zien dat er verbetering in zit. Maar niets is minder waar. Slechts zes speelsters - waarvan later `zelfs blijkt dat er twee geleend zijn van het veteranenteam - kwamen opdagen op de training.

"Dit is misschien wel de reden waarom het vorig jaar niet zo goed ging. Dit is vaker gebeurd moet ik bekennen", zegt middenvelder Cijn Prins. "Ja, maar het regent ook, hè. Dat moet je ook niet vergeten", voegt teamgenoot Roos Begheyn toe.

195 tegendoelpunten

Vorig seizoen ging het niet goed. Nul punten en 195 tegendoelpunten in tweeëntwintig wedstrijden, dat is een gemiddeld aantal van 9 tegengoals per wedstrijd. Daarmee waren zijn officieel het slechtste vrouwenteam van heel Amsterdam. Om die dramatische prestaties te bespreken, organiseerden ze toen een persconferentie. "Maar we hebben ook elf doelpunten gemaakt, dus laten we het glas als half vol zien".