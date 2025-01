Omwonenden reageren op kraak Frederiksplein: "Wat leegstaat moet gebruikt worden"

De buurtbewoners zetten hier en daar wel een kanttekening bij de actie van de krakers. "Het blijft toch een pand van iemand anders", zegt een buurtbewoner die ook begrip heeft voor de actie. "Het is eigenlijk verboden", zegt iemand anders weer.

Maar vooralsnog heerst er tevredenheid over de actie. "Ik vind het goed. Alles wat leegstaat moet gebruikt worden", vertelt een buurtbewoner. Ook leggen de buurtbewoners de verantwoordelijkheid bij de gemeente, die volgens hen sneller een vergunning moet afgeven. "Het is belachelijk dat die vergunning zo lang duurt", zegt een vrouw.

Cruciale vergunning

Over de hierboven genoemde vergunning is de eigenaar, die liever anoniem blijft, ook niet te spreken. De eigenaar, die liever niet voor de camera reageert, zegt dat alle voorbereidingen zijn getroffen om te beginnen met het realiseren van negen woningen, maar dat er nog een cruciale omgevingsvergunning mist om te verbouwen.

"Wij wachten nu al ruim een jaar op een omgevingsvergunning van de gemeente, zodat we daadwerkelijk aan de verbouwing kunnen beginnen. De gemeente maakt ons stapelgek. We hebben inmiddels nu ook een klacht ingediend, omdat het zo langzaam gaat", vertelt de eigenaar.

Vertraging

De gemeente kijkt toch iets anders naar de zaak. "Deze procedure duurt lang door meerdere factoren. De eigenaar heeft tussentijds de bouwplannen aangepast en heeft niet altijd alle benodigde stukken en tekeningen correct aangeleverd. Een vergunningaanvraag moest daardoor opnieuw en de aanvullende eisen vanuit de omgevingswet die daarna in werking trad, zorgde voor extra vertraging. Ook moesten de plannen aangepast worden om de monumentale waarden van het pand goed te beschermen", laat een woordvoerder van stadsdeel Centrum weten.

Workshops op de benedenverdieping

Ondertussen hebben de krakers grootste plannen met het pand. Online laten ze weten dat ze op de benedenverdieping een sociaal centrum hebben geopend waar workshops worden gegeven. Ondanks dat er negen woningen komen blijven ze kritisch. "Wij zijn het er mee eens dat woonruimtes hard nodig zijn in Amsterdam, maar het is nog maar de vraag of de appartementen in kwestie ook betaalbaar zullen zijn", schrijven ze op website Indymedia.

De eigenaar heeft vandaag aangifte gedaan en hoopt dat de politie zo snel mogelijk begint met ontruimen. Maar wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Inmiddels loopt er nu een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het Openbaar Ministerie buigt zich nu over de zaak.