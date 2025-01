Zwaagdijk-Oost opgeschrikt na bom bij voordeur: "Dit was absoluut geen kinderspel"

Kapotte ruiten, een weggevaagde regenpijp en een deur die voor een deel is weggeblazen. Dit is niet een 'gewone vuurwerkbom' geweest, daar zijn bewoners van De Weide het wel over eens. "Dit red je niet met een paar aan elkaar geknoopte Cobra's", vertelt een van de bewoners anoniem aan NH. "De knal was ontzettend heftig, dit was absoluut geen kinderspel, het was professioneel."

'Iedereen is van de kaart'

De bewoners waren wel thuis toen de bom rond 2.50 uur afging, maar bleven ongedeerd. "Ik was toevallig wakker toen ik de knal hoorde", vertelt één van de buurtbewoonsters die anoniem wil blijven.

"Ik heb de dader nog voorbij zien rennen. Eerst denk je aan zwaar vuurwerk, maar toen de rook was opgetrokken zag ik de ravage. Later zag ik beelden van de dader die ook bezig is met het uitrollen van draden om de bom tot ontploffing te brengen. Dat is best wel angstig."

Het motief achter de bomaanslag in Zwaagdijk-Oost is voor de buurtbewoners een raadsel. Dat dit gebeurde in hun doorgaans rustige straat, met gloednieuwe riante halfvrijstaande woningen, had niemand verwacht.

"Ik ben hier juist naartoe verhuisd vanwege de rust, en dan krijg je dit," verzucht een bewoner. De schrik zit diep. "Iedereen is hier van de kaart. Er wonen hier veel kinderen en ook mensen met PTSS, die slapen er slecht van."

