Camping aan het Markermeer is verkocht, toekomst kampeerders onzeker

Ruim een jaar geleden werd al duidelijk dat de camping in Schardam verkocht zou worden. Alleen was toen nog niet duidelijk wie de nieuwe eigenaar zou zijn. Dat is afgelopen week bekend gemaakt en zorgt opnieuw voor veel onrust bij de campinggasten.

"We hadden afgelopen december nog een rekening voor het nieuwe seizoen, dus dit jaar zitten we er zeker nog wel", vertelt Jim Kampfraat de woordvoerder van Vereniging de Eenhoorn. "Maar wat daarna gaat gebeuren is volstrekt onduidelijk."

Kampeerders wachten op informatie

De nu dus oude eigenaar Tim Maas heeft aan de vereniging laten weten dat de camping op 30 december 2024 is verkocht en geleverd aan MarinaParken. De verwachting is dat elk moment een brief komt van de familie Maas. Maas heeft aan de vereniging benadrukt dat het geen opzeggingsbrief is.

Kampfraat: "We zijn nu bijna een week verder en we hebben nog geen brief ontvangen en ook nog geen brief ontvangen van MarinaParken." De camping is op dit moment gesloten. "Elke derde zondag van de maand is er een openstelling, dan mogen we de camping op om onze spullen te controleren enzovoorts. Wellicht dat we dan iets horen."

Vooralsnog staan de kampeerders, die grotendeels uit Volendam komen, dit jaar gewoon op de camping. Of ze daarna plaats moeten maken voor vakantiehuisjes, of iets anders, is nog onbekend. De kampeerders zullen in ieder geval niet zomaar opgeven. "We hebben wel een strijdlustige vereniging", voegt Kampfraat toe.