Zo worden zaden van zeldzame planten bewaard voordat ze uitsterven

Daan Curwiel en Peter Wetzels scharrelen door de begroeiing bij het Kennemermeer in IJmuiden. "We zijn op zoek naar de duinaveruit", zegt Peter. "Dat is één van de planten waar we volgend jaar het zaad van gaan verzamelen en dan is het fijn als we alvast weten waar ze staan."

Daan: "We zoeken de zaden van planten op zoveel mogelijk groeiplaatsen, zodat we een goede genetische variatie hebben in plaats van honderd keer nakomelingen van dezelfde plant."

Het idee is natuurlijk te treurig voor woorden: natuur in Nederland is beter af in een kluis dan in het vrije veld, maar zo staan de zaken er nu eenmaal voor. Brandnetels en paardenbloemen redden het wel. Bramen en gras ook. Maar wanneer heeft u voor het laatst het zeldzame vaste plantje teer guichelheil gezien? Of de welriekende nachtorchis? Zaden van deze planten worden door onder andere ecologen van FLORON en de Wageningen Universiteit en Research verzameld, gedroogd en opgeborgen.

Ze zoeken nog hulp: liefhebbers met plantenkennis kunnen zich aanmelden bij FLORON.nl.