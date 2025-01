Storm zorgt voor kerstbomenchaos in Beverwijk en Heemskerk

Nog te evalueren

Zo moest een attente passant in de buurt van het Keunenplein een automobilist te hulp schieten. Een kerstboom had zichzelf voor de banden van de auto geworpen, waardoor deze niet meer kon wegrijden. Gelukkig greep de voorbijganger de boom bij de stam en verplaatste hem uit de weg.

In de Broekpolder was het niet anders. Meerdere kerstbomen werden door de wind van hun standplaats geblazen en versperden het fietspad. Een jonge fietsster kwam in actie: ze sleepte de bomen één voor één van de weg en wierp ze in de berm, waarna ze uiteindelijk in de sloot belandden.

De gemeente Heemskerk zegt de problemen te betreuren en het signaal serieus te nemen. Na afloop van de kerstbomeninzameling van dit jaar zal het hele proces worden geëvalueerd.