Zeehondenpup Freek spuugt plastic uit: "confronterend bewijs van de realiteit"

Zeehondenpup Freek was in de laatste week van vorig jaar al gezien in de buurt van paal 27. Omdat het mogelijk was dat zijn moeder nog in de buurt was om hem te zogen werd hij niet meteen meegenomen. Wel werd hij met blauwe verf gemarkeerd. Toen hij op 1 januari opnieuw werd gespot bij de Robbenjager, vlakbij de vuurtoren, werd hij opgepikt door Ecomare.

De pup was er slecht aan toe. Het was verzwakt geraakt en had duidelijk hulp nodig. In de opvang kreeg het dier een oplossing van zout en mineralen om de vochtbalans weer op orde te krijgen. Toen het dier de vloeistof uitspuugde kwamen er ook stukjes plastic en hout mee. Ook in de dagen erna kwam er nog resten naar buiten.

