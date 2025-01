Bestuurder waterschap neemt ontslag, vreest voor ‘financiële ramp’ bij opsplitsing Waternet

Door aanhoudende ICT-problemen, achterstallige belastinginning, financiële tekorten en bestuurlijke chaos viel vorig jaar definitief het doek voor het bedrijf. De taken worden enerzijds overgenomen door het waterschap, anderzijds door de gemeente.

Bij de ontmanteling van het bedrijf is het waterschapbestuur niet opgewassen tegen de risico's, schrijft Visser in de brief. Ze wil daarbij niet machteloos toekijken. Visser wijst op een gebrek aan samenwerking en een tekort aan ervaring en expertise binnen het bestuur.

In plaats van gezamenlijk op te trekken, richten de bestuurders zich volgens Visser op hun persoonlijke belangen, prioriteiten en portefeuilles, waardoor het bestuur niet als een team functioneert. Dat leidt volgens Visser tot besluiteloosheid en een gebrek aan daadkracht bij de splitsingsoperatie.

Visser, die in de verkiezingen van 2023 werd gekozen, geeft aan dat ze als volksvertegenwoordiger van mening is dat ze niet voortijdig zou moeten vertrekken.

Meerwaarde

"Maar ik heb niet het gevoel dat er nog meerwaarde is in mijn aanblijven. Vooral omdat ik het gevoel heb machteloos te moeten toekijken hoe zich voor mijn ogen een organisatorische en financiële ramp voltrekt. Ik wil en kan niet langer deel van uitmaken van het algemeen bestuur dat daar officieel eindverantwoordelijk voor is, maar in werkelijkheid vooral wordt gezien en behandeld als lastige stoorzender", schrijft ze.

In haar brief spreekt Visser vol lof over de medewerkers van Waternet: "Het is een geluk bij een ongeluk dat de uitvoering van de watertaken voorlopig gewoon doorgaat, dankzij de bevlogen en vakkundige medewerkers."

Visser zegt af te zien van een officieel afscheidsmoment en eindigt haar brief met de woorden: "Dit was het'.