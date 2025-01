Clubloze oud-Ajacied Vurnon Anita op trainingsveld FC Volendam

"We gaan kijken hoe ze ervoor staan. Onze selectie is goed bezet, maar we kijken of we elkaar kunnen helpen", zegt Busby over de twee aangewaaide routiniers.

De aanwezigheid van Anita en Cabral staat volgens hem los van een eventueel vertrek van Elvis Manu. De aanvaller is sinds de aanslag op zijn huis in Dordrecht buiten beeld geraakt. Over zijn toekomst wil Busby nu niet meer kwijt dan 'dat FC Volendam daar later deze week over zal berichten.'

Twee weken geleden werd het contract van Koen Blommestijn in onderling overleg beëindigd. Busby verwacht niet dat er deze maand nog spelers FC Volendam zullen verlaten.