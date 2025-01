Dochter (10) van aardappelteler Astrid raakt zwaargewond door draaiend transportbandje

Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 14.30 uur op het erf in de schuur. Beemsterboerin Astrid Francis schrijft op sociale media dat haar dochter met haar losse haren tussen een draaiend transportbandje is gekomen en daardoor flink gewond geraakt is aan haar gezicht. Haar andere kinderen hebben het ongeluk zien gebeuren.

"Ze is niet in levensgevaar, nooit geweest ook gelukkig", schrijft de boerin op Facebook. Lieke is inmiddels geopereerd. "Ze zal veel geluk en tijd nodig hebben om goed te herstellen. We zijn overladen met bezorgde en lieve berichtjes dat doet ons zo goed! Bedankt hiervoor. Lieke moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven, daarna kan ze thuis verder herstellen."

Post om Lieke op te vrolijken

Om Lieke op te beuren roept ze op om post te sturen naar Jisperweg 8, 1463 ND in Noordbeemster. Astrid: "Ze kan alle support gebruiken om zo snel mogelijk weer haar mooie blije gezichtje terug te krijgen. Ze is dapper, maar het besef wat er gebeurd is moet nog komen."