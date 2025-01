Zoekactie naar vermiste kroegkater Sambal: "Erg bang dat hij is meegenomen"

Loran is bang dat iemand anders net zo verliefd is geworden op de kat als dat hij en zijn collega's zijn. "Ik zou het begrijpen. Maar we kunnen niet zonder hem. We hopen dat als iemand hem heeft meegenomen, dat diegene hem terugbrengt naar huis. We zullen geen aangifte doen." Ook belooft hij dat als iemand Sambal vindt, diegene 'rijkelijk beloond' wordt. "We zullen met die persoon kijken wat de beloning wordt. We hebben er veel voor over."

Speurhond

Ondertussen hangen ondernemers rondom de Nieuwmarkt posters op achter de ramen, en bewoners rondom het café hebben ook flyers in de bus gekregen. Als Sambal niet snel terechtkomt, wil het café zwaarder geschut inzetten. "We zijn aan het kijken naar een speurhond, maar we hopen dat het niet nodig zal zijn."