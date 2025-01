Politieachtervolging eindigt in dollemansrit op hoge snelheid door Hoornse woonwijk

De bestuurder negeerde gisteravond rond 20.10 uur een stopteken en ging er op hoge snelheid vandoor. De politie zette de achtervolging in, waarbij in de woonwijk volgens de politiewoordvoerder snelheden tot wel 70 kilometer werden bereikt.

Bij Hoorn Nieuws is te zien hoe het voertuig, met in het kielzog de politie, door de smalle straten van de woonwijk langs geparkeerde auto's scheert. De woordvoerder laat weten dat het hoogstwaarschijnlijk inderdaad beelden zijn van de betreffende achtervolging. Uiteindelijk werd de auto in de Sint Jozefstraat klemgereden.

Daar reed de bestuurder nog wel tegen de politieauto wat voor lichte schade zorgde. De automobilist was een 19-jarige Horinees. De auto bleekt niet verzekerd, en ook de apk was verlopen. De man is aangehouden en heeft meerdere bekeuringen gekregen. Zijn voertuig is meegenomen door een bergingsbedrijf.