Huizen vindt na lang zoeken plek voor nieuwe islamitische school

Onderwijswethouder Roland Boom heeft buurtbewoners laten weten dat de school per volgend schooljaar start met vier klassen in het gebouw waar eerder al is lesgegeven aan Oekraïense kinderen. "Naar verwachting groeit het aantal leerlingen in de loop van de tijd. Als dat gebeurt, kan de school uitbreiden naar maximaal zes leslokalen", schrijft de VVD-bestuurder.

Geen andere plek

Heel lang zal de islamitische school, onderdeel van Stichting Noor, niet blijven zitten op deze locatie. Boom laat duidelijk weten dat het hier gaat om een tijdelijke oplossing. Het is een plek waar de school kan starten en voorzichtig door kan groeien. "Er is nu binnen de gemeente Huizen geen andere plek voor de school. Daarom is deze oplossing nodig", luidt de verdere mededeling aan de buurtbewoners.

Met ingang van schooljaar 2027-2028 krijgt De Robijn een vaste locatie aan de Studiostraat. Op de plek waar de Rehobothschool was om exact te zijn. In november vorig jaar lieten anonieme buurtbewoners weten aan de raad dit niet te zien zitten. "Dit is een rustige wijk en dat willen we graag zo houden. Wij willen onze kinderen veilig en met een gerust hart in de wijk kunnen laten spelen", schreven zij toen onder andere aan de Huizer politiek.