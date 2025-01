Haarlemse weggeef-facebookgroep viert jubileum met 80 gratis filmtickets voor kinderen

Spullen weggeven en eten uitdelen dat anders wordt verspild, is recycling. Als mensen elkaar blij maken door deze spullen aan elkaar te geven, heet dat sociocycling, verklaart Monique haar uitspraak. Zij is in 2012 met de facebookgroep begonnen, nadat ze zelf opnieuw moest beginnen.

"Ik had huisraad nodig. Veel staat bij het grofvuil of ergens in een hoekje te verstoffen. Ik deed een oproepje en had de inrichting van mijn huisje snel rond. Toen ben ik maar een facebookgroep begonnen om spullen gratis aan te bieden. Die vervolgens snel groeide omdat mijn vrienden de groep onder elkaar gingen delen."

'Sociocycling'

Het blijft niet bij het recyclen van goederen. "We geven ook blijheid aan elkaar als we bij elkaar op de stoep staan om de spulletjes of het eten weg te geven. En er ontstaan vriendschappen tussen mensen die elkaar anders nooit hadden leren kennen."

Maar het allerleukste vindt Monique dat de kinderen die ooit bijvoorbeeld speelgoed hebben gekregen via de facebookgroep, nu zelf hun spelletjes en autootjes op de site aanbieden voor andere kinderen. "Sociocycling dus!"

