Man (40) uit Verenigd Koninkrijk aangehouden voor geweld rondom AZ-Legia

Rondom deze wedstrijd in de Conference League op 5 oktober 2023 ging het flink mis tussen de fans van het Poolse Legia Warschau en de aanwezige politie. Uit een reconstructie bleek dat honderden Legia-supporters zonder kaartjes de toegangspoort van het uitvak bestormden voor het duel. Ze klommen over de poort en sloopten hekken.

Een klein groepje ME'ers wilde ingrijpen, maar was kansloos tegen de grote menigte. Afgepakte wapenstokken werden tegen de politie gebruikt. De ME probeerde zich te redden met traangas. Drie ME'ers raakten gewond. Een van hen is bewusteloos geslagen. De aanwezige ME'ers zeiden later dat ze zich als ratten in de val voelden.

Onderzoek nog in volle gang

De 40-jarige zit vast voor nader onderzoek. Ondanks dat de feiten inmiddels bijna 14 maanden geleden zijn gepleegd, is de politie nog steeds druk bezig met het onderzoek, aldus een woordvoerder. "We hebben inmiddels meerdere geweldplegers geïdentificeerd. De meesten komen uit het buitenland, waardoor het proces van aanhouding langer duurt."

Voor het geweld werden eerder al twee mannen (26 en 42 jaar) uit Polen aangehouden. De 26-jarige man werd in oktober veroordeeld tot een celstraf, maar hij hoefde door aftrek van zijn voorarrest niet terug de cel in. Daartegen is het Openbaar Ministerie in openbaar beroep gegaan. De andere man zit niet meer vast.