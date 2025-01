Alkmaar heeft nieuwe binnenstadmanagers: "De leegstand aanpakken staat op 1"

Dat een levendige binnenstad niet vanzelfsprekend is in deze tijd lijkt Alkmaar zich te realiseren. Waar Wouter van der Leij met drie dagen per week de klus moest klaren, hebben Denise Seidenstiker en Karin Kalverboer allebei vier dagen per week gekregen.

Kalverboer is voormalig eigenares van fonduerestaurant De Fransman aan de Mient. Ze kent veel ondernemers in Alkmaar en wil het contact tussen ondernemers en Alkmaar Marketing gaan verbeteren.

De leegstand los je niet in drie maanden op

Denise Seidenstiker is geboren in Schagen, maar woont al sinds haar vierde in Alkmaar. Ze neemt een rugzak vol retailervaring mee naar haar nieuwe functie. Zo was Denise een aantal jaren winkelmanager in Alkmaar en werkte ze later in het management van kledingmerk G-Star.

In haar nieuwe functie hoopt ze bij te dragen aan een mooiere binnenstad. Maar dat je de leegstand niet binnen drie maanden oplost weet Denise ook. "Ik vind Alkmaar heel mooi, maar het stuk rond de Laat aanpakken staat wel direct op nummer 1", vertelt ze.

Als binnenstadregisseur denkt ze nog veel meer uit Alkmaar te kunnen halen. "Ik hoop dat mensen uit de regio hierheen komen voor een dagje uit. En niet naar Haarlem of Amsterdam rijden", zegt Denise.