Alkmaarse sekswerkers willen tóch niet langer doorwerken: "Klandizie was er ook niet"

Ook de verwachte bronstige klanten bleven weg. Echt veel reden om langer te blijven zitten, was er dus ook niet. "De raamprostitutie is niet booming, maar dat komt ook omdat we vechten tegen illegaal sekswerk", stelt Ootes. "Er is de laatste jaren een toename te zien in sekswerkers, die klanten ontvangen in hotels, Airbnbs of gewoon thuis."

OPA, VVD, en BAS dienden afgelopen juli een motie in voor de pilot. "We hopen er een stukje veiligheid mee te creëren, zodat mannen 's nachts geen vrouwen op straat lastigvallen, maar bij een sekswerker terechtkunnen", was de verklaring toen. Bovendien zou het langer openhouden van de straat illegale prostitutie mogelijk ook minder interessant maken, stelden de partijen.

'Pilot erdoorheen gedrukt?'

Verschillende partijen reageerden kritisch op het voorstel. PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD en Leefbaar Alkmaar, die tegen stemden, wilden weten of de wens werkelijk vanuit sekswerkers is ontstaan, of dat exploitanten de pilot erdoorheen drukten.

Nu blijkt dat er maar een handvol sekswerkers blij waren met de extra uren, willen GroenLinks en PvdA weten: 'Is het college bereid een reflectie te geven op de gang van zaken rondom deze pilot. Waarbij in alle haast een beslissing werd genomen de pilot te starten en waar nu al besloten moet worden tot beëindigen.'