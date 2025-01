Haarlemse Nienke kan haar droom niet waarmaken door haar beperking, wie helpt?

Het is vervelend, maar haar dochter is absoluut niet zielig. Dat wil Simone benadrukken. Geen dramatische verhalen. "Want ondanks dat er veel niet kan, kan Nienke ook heel veel wél. Ze is heel eerlijk, authentiek, heeft een goed oog voor detail en heeft veel discipline."

Haar droom: een opleiding tot laborant volgen

Wat zou haar dochter graag laborant willen worden om medicijnen te ontwikkelen. "Scheikunde en biologie vond ze op school al interessant. Tijdens de coronaperiode is haar interesse gegroeid. Ze las zich heel goed in en merkte hoe laboratoriumonderzoek het verschil kon maken."

Nienke bezocht de open dag van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan de Hogeschool Leiden. "Ze huppelde door de gangen, zo blij was ze. Maar in de trein terug naar Haarlem kwam het verdriet. Want ze wist: dit kan ik nu niet aan."

Tekst loopt door na de foto.