1 op de 5 winkels in De Huesmolen staat leeg: "Hoorn verandert langzaam in een spookstad"

Wie een rondje maakt door De Huesmolen in Hoorn ziet steeds meer winkelpanden leegstaan. Eind november vorig jaar vertrok viswinkel Tol na 44 jaar trouwe dienst uit het winkelcentrum, en ook de Blokker moest voorgoed sluiten na het faillissement. Omwonenden zien het met lede ogen aan. "Vreselijk", zegt een vrouw. "Hoorn verandert langzaam in een spookstad."

Een andere vrouw zegt: "Eerlijk gezegd is het shoppen in het winkelcentrum niet echt een feestje meer. Er is aardig wat leegstand en de superfijne viswinkel wordt door velen gemist."

Een man geeft aan dat hij voor verse boodschappen inmiddels uitwijkt naar de Kersenboogerd, een wijk verderop. "Vooral door het ontbreken van een visboer, slager en groenteboer", zegt hij.

Hoge huurprijzen

Uit recent onderzoek van adviesbureau Stec Groep blijkt dat één op de vijf winkels in De Huesmolen leegstaat. Dit probleem speelt al jaren, zegt Jessica Visser van Hoorn Lokaal. Samen met het CDA zet ze zich in om het winkelcentrum te behouden. "Dit baart ons zorgen", benadrukt Visser. Ze vraagt zich af waarom de leegstaande panden niet worden gevuld. "Ligt het aan de hoge huurprijzen of zijn er andere obstakels die nieuwe ondernemers tegenhouden of afschrikken?"

