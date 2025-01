112-blog | Zaankanter (21) overleden door frontale botsing | Explosief in auto gegooid

11.42 uur

Een explosief is zondagavond rond 23.30 uur in een auto gegooid aan de Newtonstraat in Purmerend. De auto vloog daarna in brand. De politie is een onderzoek gestart naar de explosie.

Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zit en waarom het is gebeurd. De politie voert momenteel een forensisch onderzoek en een buurtonderzoek uit. Of de autobrand verband houdt met andere explosies in Purmerend, kan de politie nu nog niet zeggen.