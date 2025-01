Leerlingen Slootdorp na brand met bus naar Wieringerwaard: "Hopelijk snel noodlokalen"

Ondertussen gaan een aantal groepen dus elke dag naar Wieringerwaard om les te krijgen. Dat is wel even wennen voor de leerlingen. "Mijn kinderen vinden het wel een avontuur om met de bus te gaan. Maar de brand was wel heel onwerkelijk voor ze. Ze konden niet geloven dat het hun school gebeurde", vertelt Mariëtte Blom, die drie kinderen op de school heeft.

"Ik hoop vooral voor de leerlingen van groep 8 dat ze snel weer terug naar school kunnen.", zegt Jeroen Bogers, vader van Timo en Luke, "Ze hebben hun laatste jaar hier. Je wilt het liefste natuurlijk dat ze het mooi en fijn kunnen afronden hier voor ze naar een volgende school gaan."

Noodlokalen geplaatst

"We hopen zo snel mogelijk noodlokalen te kunnen plaatsen bij de school. We gaan het zo bouwen dat ze dan vanuit de noodlokalen via een gang direct de school in kunnen. Ik gok dat ze er eind deze maand staan. Dat zou natuurlijk weer fijn zijn, want dan zijn de leerlingen allemaal gewoon weer bij elkaar", legt directeur Judith Spaansen uit.