Een vapeverbod moest tieners ontmoedigen, het tegenovergestelde gebeurde

"Zolang er vraag is, zal er aanbod zijn", zo vat Lex Benden, woordvoerder bij De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de huidige situatie samen. De NVWA heeft de taak om toezicht te houden op de handel in e-sigaretten en de naleving van de regels te handhaven.

En die taak is urgent. Uit cijfers van het GGD Hollands Noorden en het RIVM van voor het verbod blijkt dat één op de drie jongeren ooit heeft gevapet en dat één op de elf jongeren zelfs iedere dag vapet. Een verviervoudiging in vergelijking met 2019. Vanaf 1 januari 2024 geldt er een verbod op de verkoop van vapes en e-liquids met een smaakje. Een maatregel die bedoeld is om het gebruik onder jongeren tegen te gaan. Toch, meer dan een jaar later, is het volgens jongeren nog altijd even makkelijk, of zelfs makkelijker, om aan vapes met een smaakje te komen.

Makkelijker dan ooit

De NVWA heeft naar eigen zeggen al ongeveer 3,5 miljoen vapes onderschept aan de grens. Daarnaast zijn uit loodsen, waar illegale vapes werden opgeslagen voor verkoop, 1,2 miljoen stuks uit de handel gehaald. Ook voert de toezichthouder inspecties uit bij winkels die mogelijk nog steeds vapes met smaakjes onder de toonbank aanbieden. "Eén op de vijf van die winkels houdt zich niet aan de regels en wordt beboet", legt Benden uit. Boetes met een maximum van 2.250 euro. Bij herhaling kan de boete oplopen tot 22.500 euro. "Maar wat je dan ziet, met name bij jongeren, die gaan dan op zoek naar een andere manier."

Die andere manieren vinden blijkt in de praktijk geen grote uitdaging. Op straat vertellen jongeren dat het tegenwoordig zelfs makkelijker is dan ooit tevoren om aan vapes te komen. Sociale media zoals Snapchat en WhatsApp spelen daarbij een cruciale rol. Via deze platforms kunnen jongeren vaak binnen korte tijd vapes bestellen, zonder dat er sprake is van enige leeftijdscontrole. "En ik ken genoeg mensen die het verkopen", vertelt een jongen uit Alkmaar.

Tekst loopt door onder de video.