Voorlopig grauw en kil weer, vanmiddag code geel voor harde wind

Hoewel het in de nacht van zondag op maandag niet kouder werd dan tien graden, wat ongekend zacht is voor deze tijd van het jaar, daalt de temperatuur vandaag snel. Vanmiddag zakt de temperatuur naar zo'n 6 graden. Er trekt een actief front over de provincie, wat de lage temperatuur en de harde wind veroorzaakt. Het blijft bewolkt en er worden buien verwacht.

Buien, hagel en gladheid

Morgen laat de zon zich iets vaker te laten zien, maar ook dan is er kans op een paar buien en zelf hagel. Dat heeft te maken met een diepe depressie die nu vanuit Engeland onze kant op komt. Ook dan wordt het 5 tot 6 graden.

Vanaf donderdag keert het winterse weer terug. NH-weerman Jan Visser waarschuwt alvast voor gladheid. De temperaturen nemen rond het weekend een duik, dan is er kans op lichte vorst. De kans op neerslag neemt dan weer af.