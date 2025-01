Opnieuw code geel om zware windstoten

In de ochtend is het volgens Weeronline op veel plaatsen bewolkt en valt af en toe regen. Er zijn ook droge momenten en er is kans op een doorbrekend zonnetje. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind en de temperatuur is met 10 tot 13 graden erg zacht voor de tijd van het jaar.

Voor morgenmiddag is code geel afgegeven door het KNMI en is er kans op zware windstoten die van west naar oost over het land trekken. Er kunnen windstoten voorkomen tot 75 kilometer per uur. Aan de kust en in het Waddengebied kunnen ze oplopen tot 90 kilometer per uur. De zware windstoten houden vier tot zes uur aan na aanvang van de waarschuwing.

Koeler

's Avonds wordt het weer een mix van opklaringen en enkele buien. Ook in de nacht kunnen er buien vallen. Er waait een matige, aan zee krachtige westenwind en met 2 of 3 graden wordt het een stuk koeler.

Dinsdag is het in de ochtend bewolkt en kunnen er wat buien vallen. In de middag trekken de buien naar het oosten weg en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Er waait een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. De temperatuur is dan een stuk normaler voor de tijd van jaar: het wordt 5 of 6 graden.

Na dinsdag is er kans op (natte) sneeuw, met in de nachten een graadje vorst en overdag temperaturen van een paar graden boven nul.