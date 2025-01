Zwemmers trotseren kou met duik in water bij Marineterrein Amsterdam

Geschiedenis van het Marineterrein

De geschiedenis van het Marineterrein gaat ver terug in de tijd: het terrein was al vanaf 1655 in gebruik bij de Admiraliteit van Amsterdam en haar opvolger, de Koninklijke Marine. Vanwege bezuinigingen besloot het Ministerie van Defensie in 2011 het terrein te verlaten en te verkopen. Op 5 januari 2015 openden de poorten van het Marineterrein de deuren voor publiek.

Thijs Meijer, projectdirecteur van Bureau Marineterrein, liep er tien jaar geleden ook al rond en zag hoe het terrein veranderde: ''De historische poort was toen de enige toegang voor het publiek. Die ging toen open na jaren gesloten te zijn geweest. Er zat aan de binnenkant door defensie een fietsenrek tegenaan gemonteerd, die moest eraf gehaald worden. In 2018 pas zijn hier de stijgers neergelegd en is het zwemmen populair geworden, dus dat proberen we vandaag ook te vieren''.

Vijftig organisaties

Inmiddels zitten er zo'n 50 organisaties op het publieke deel van het terrein. Het overgrote deel van deze organisaties houdt zich bezig met innovatie en het oplossen van stedelijke vraagstukken. In de zomer is het een geliefde recreatieplek van Amsterdammers. Daarmee is het terrein al tien jaar een plek voor alle Amsterdammers.

Het Marineterrein werd voor Amsterdammers pas echt goed toegankelijk met de komst van de fietsbrug. Deze werd in 2016 geopend door toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan: ''Ik vind het heel speciaal, dit was vier eeuwen toch wel een beetje geheimzinnig en besloten. Maar nu niet meer. Je gaat van Centraal Station, naar de passagiersterminal, OBA, en alle dingen die hier komen, dus dit is toch wel een historisch moment!.'