Pand in Amsterdam-Centrum gekraakt, krakers hangen spandoeken op

Een politiewoordvoerder laat weten dat het inmiddels niet meer om een heterdaad-situatie gaat, waardoor een ontruiming van het pand nog geen optie is. Mocht de eigenaar willen dat dat gebeurt, dan zal hij of zij aangifte moeten doen.

Vanmiddag waren er enkele tientallen krakers aanwezig. Het pand zou al sinds 31 december gekraakt zijn. De krakers hebben spandoeken opgehangen met teksten als 'people before profit' (mensen vóór winst). Het lijkt erop dat er meerdere verdiepingen gekraakt zijn.

Eerder was het pand in gebruik als kantoorgebouw. Een paar jaar geleden vroeg de eigenaar om toestemming om er negen woningen te bouwen, maar de gemeente gaf daar in 2023 geen toestemming voor.

Het komt vaker voor dat krakers hun kraakactie pas later bekendmaken, omdat zij ook weten dat ze dan niet meteen door de politie ontruimd worden. Burgemeester Halsema kondigde eind 2019 weliswaar aan dat de politie direct kon optreden, maar dat is alleen zo als de krakers op heterdaad betrapt worden.