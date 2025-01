Volendammer Smit gaat voor nieuw avontuur buiten het dorp en kiest voor Purmersteijn

Smit kondigde vorige maand aan te vertrekken na drie seizoenen bij de amateurs van Volendam. Hij promoveerde in mei 2024 naar de tweede divisie met Volendam en ging de winterstop in als dertiende. "Als ik met mijn hart zou beslissen, zou ik nog doorgaan. Mijn gezonde verstand zei dat ik moest stoppen", reageerde Smit eerder op zijn vertrek.

Purmersteijn moest op zoek naar een nieuwe trainer, na het ontslag van Kiri Kalaitzis (oud-trainer van DEM) in november. De ervaren Cor ten Bosch is bereid gevonden om het seizoen af te maken in Purmerend, waarna Smit in de zomer het stokje overneemt. Purmersteijn staat op dit moment een-na-laatste in de vierde divisie.

RKAV Volendam begint komende zaterdag aan de tweede seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen Spakenburg.