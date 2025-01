Opmerkelijk: Davy Klaassen krijgt rode kaart bij oefenduel Ajax, maar mag verder spelen

Het was een bijzonder moment tijdens de oefenwedstrijd tussen Ajax en VfB Stuttgart op zondagmiddag. Davy Klaassen kreeg een rode kaart in de 55e minuut na een spijkerharde tackle op Atakan Karazor. Opvallend genoeg mocht hij tóch op het veld blijven staan na overleg tussen trainers Francesco Farioli en Sebastian Hoeness. Het oefenduel eindigde na 105 minuten in 2-2.