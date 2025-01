Brian (35) zoekt helpers na ernstig motorongeluk: "Stukje verwerking"

Vlak na de harde botsing werd Brian wakker in het riet en hoorde hij van omstanders dat hij moest blijven liggen. "Mijn man had zoveel adrenaline en wilde opstaan, maar dat kon gewoon niet. Hij zou direct weer gevallen zijn. Een van de helpers moet dat hebben geweten, want die hield hem tegen. Daarmee heeft hij erger voorkomen."

Voor Brian zijn de herinneringen na het ongeluk een gatenkaas, vertelt Thalita. "Hij weet nog dat hij in het gras las en hoorde dat hij moest blijven liggen. Daarna werd hij wakker op de Intensive Care, maar de eerste paar dagen in het ziekenhuis is hij kwijt."

Nieuwe vragen en stukje verwerking

Brian wil zijn helpers graag bedanken. Volgens Thalita gaat het om een of twee mannen. Ook de echtgenote van een van hen was erbij. Brian wil ze graag ontmoeten en terugblikken op wat er gebeurd is. "Dat zou voor hem een stukje verwerking zijn."