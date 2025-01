New York is de nieuwe thuisbasis voor trainer Pascal Jansen: zo streek hij daar neer

Nuchter en analytisch gaat Jansen te werk en dat werpt in het seizoen 2022/23 zijn vruchten af. Tot en met de tiende speelronde blijft AZ ongeslagen in de competitie, totdat Feyenoord met 3-1 wint in Alkmaar. In de Conference League maakt AZ grote indruk. Lazio wordt overtuigend verslagen en Anderlecht wordt na een thriller in Alkmaar over de knie gelegd.

De halve finale tegen West Ham United is zijn hoogtepunt als trainer. In Londen verliest zijn ploeg met 2-1 en in eigen huis gaat het ook met 1-0 kopje-onder. "Een gemiste kans", zegt Jansen na de uitschakeling, die werd overschaduwd door de rellen op de tribunes.

De finaledroom spat weliswaar uiteen, maar Jansen heeft zichzelf op de kaart gezet. De Britse pers staat hij in perfect Engels te woord en meerdere keren laat hij vallen dat werken in de Premier League een droom zou zijn. Een open sollicitatie, maar zover komt het niet. De coach blijft bij AZ.

Fatale periode

In de zomer van 2023 ziet Jansen zijn selectie steeds verder uitwaaien. Tijjani Reijnders, Jesper Karlsson, Sam Beukema en Milos Kerkez vertrekken allemaal. De club verdiende tientallen miljoenen, maar Jansen moest opnieuw gaan bouwen.

Tekst loopt door onder de foto.